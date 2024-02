Retragerea titlului lui Nicolae Ceaușescu de către Universitatea București Senatul Universitații din București (UB) a decis, de jure, in ședința de miercuri, 21 februarie, revalidarea hotararii de retragere a titlului onorific de Doctor Honoris Causa (DHC) acordat de Universitatea din București lui Nicolae Ceaușescu. Aceasta decizie o valideaza pe cea din perioada decembrie 1989 – ianuarie 1990, care, deși nu a putut fi identificata in arhiva, de facto a fost in vigoare tot acest timp. precizeaza instituția de invațamant. Situația de condamnare definitiva și irevocabila a lui Nicolae Ceaușescu din data de 25 decembrie 1989 se inscrie printre cazurile explicite de retragere… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Situatia in orasul ucrainean Avdiivka din estul Ucrainei, vizat de cateva luni de o ofensiva rusa de mare amploare, este ”pe alocuri critica” si „foarte complicata, foarte tensionata”, dupa saptamani in care a fost doar „foarte grea”, a declarat marti primarul Vital Barabas unei televiziuni preluate…

- Istoricul campaniei Salvati Rosia Montana este controversat. In asteptarea deciziei in arbitrajul Gabriel Resources vs Romania, asociate cu despagubiri pe care țara noastra ar trebui sa le plateasca companiei miniere, premierul Ciolacu declara ca va face publice toate documentele care sa arate cine…

- Profesorul Anton Hadar a explicat, la Antena 3 CNN, cine sunt pensionarii care nu vor lua nici un ban in plus la pensie. Majorarea se face potrivit unei formule care nu pentru mulți aduce beneficii. Aproape 2 milioane de pensionari se vor afla in situația de a nu vor primi nimic in plus dupa marea…

- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, a declarat ca peste 90% dintre rezervistii din Romania care au fost convocati pentru 24 de ore, pentru verificarea evidentelor de militari in rezerva ale Armatei Romane si pentru actualizarea pregatirii militare, au raspuns apelului. Tot ce trebuie sa faca…

- Poetul Mircea Dinescu, unul dintre personajele-cheie ale Revolutiei din 1989, sustine, intr-un exercitiu de imaginatie, ca Nicolae Ceausescu ar castiga alegerile prezidentiale de anul viitor cu 90%. ”Un om normal, care are o pensie amarata sau un salariu mediocru, e disperat ca la finalul lunii trebuie…

- Ritmul cu care a crescut salariul minim e de 4 ori mai mare decat cel cu care a crescut productivitatea muncii. De 4 ori! Asta s-a intamplat in ultimii zece ani, semnaleaza profesorul de economie Cristian Paun . Situația nu include și ce s-a intamplat in 2023, iar in 2024 povestea continua. „Guvernul…

- Retragerea unui ambasador este atributul presedintelui Romaniei, a declarat, marti, prim-ministrul Marcel Ciolacu, care a mentionat, cu referire la seful misiunii tarii noastre in SUA, ca se vorbeste „prea mult despre un personaj care a fost depasit de calitatea de diplomatica pe care a avut-o”. El…

- Eleva care luni a injunghiat un pedagog dupa acesta ce a gasit-o cu un baiat in internatul liceului din Oradea la care invata a fost retinuta. Ea este acuzata de tentativa de omor. Cazula fost preluat de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bihor. In urma audierilor, adolescenta a fos t retinuta…