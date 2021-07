Cum activezi roamingul de la Digi când pleci din țară Toata lumea calatorește odata cu relaxarea restricțiilor, iar pentru a ne bucura de apeluri și de internet chiar și in afara țarii, trebuie sa știm care sunt pașii. Cum activezi roamingul de la Digi cand pleci din țara? Cele mai multe persoane care calatoresc in afara țarii aleg sa-și activeze roamingul pentru a se putea bucura non-stop pe parcursul calatoriei de semnal și date mobile, insa el trebuie activat inainte de a pleca in starinatate. Cum activezi roamingul de la Digi cand pleci din țara Pentru Digi Mobil activarea roaming-ului se poate face prin mai multe feluri, atunci cand utilizatorul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

