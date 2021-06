Cum a slăbit fratele Andreei Antonescu 30 de kilograme în 3 luni Invitați in platoul emisiunii La Maruța , Andreea Antonescu (38 de ani) și fratele ei, Razvan (35 de ani), au vorbit despre cum a reușit tanarul sa slabeasca 30 de kilograme in doar 3 luni. Razvan Antonescu și-a schimbat radical stilul de viața cu 10 luni in urma. Dupa primele 3 luni, barbatul, care avea puțin peste 100 de kilograme, a dat jos 30. De 7 luni, Razvan se antreneaza pentru tonifiere, nu pentru a mai slabi. Cum a slabit fratele Andreei Antonescu 30 de kilograme in 3 luni „Chiar simt ca sunt in cea mai buna perioada a vieții. (…) A fost un moment greu, și la propriu și la figurat. In… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

