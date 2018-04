Stiri pe aceeasi tema

- Se ascut sabiile în lupta pentru șefia Federației Române de Fotbal. Realitatea TV va va ține la curent cu programele candidaților, iar primul candidat care va fi prezent în platou este Ionuț Lupescu, joi, 12 aprilie, de la ora 19.

- Joi a avut loc analiza dosarelor celor doresc sa devina noul președinte al Federației Romane de Fotbal, iar din cinci candidați au ramas doar trei. Comisia de verificare a dosarelor și Comisia de soluționare a contestațiilor din FRF au invalidat candidaturile lui Sorin Raducanu și Ilie Dragan.

- In urma deciziei luate de Comitetul Executiv al Federației Romane de Fotbal, alegerile pentru presedintia FRF vor avea loc pe 18 aprilie. In afara președintelui actual, Razvan Burleanu, printre candidați se numara Ionuț Lupescu, Marcel Pușcaș, Sorin Raducanu, Victoraș Iacob.

- Lupta pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal (FRF) intre Ionut Lupescu si Razvan Burleanu se anunța una foarte echillibrata. Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani, și-a exprimat punctul de vedere vis-a-vis de diaputa dintre cei doi și anticipeaza o lupta stransa. „Nu sunt eu cel care…

- Site-ul FRF anunța ca astazi Curtea de Apel București a admis solicitarea Federației cu privire la obligarea Ministerului Tineretului și Sportului, iar in aceste condiții Ionuț Lupescu nu ar putea candida la ș...

- In aceste momente, la Hotelul Rin, au loc alegerile pentru noua sefie a Federatiei Romane de Handbal. In urma voturilor exprimate in primul tur de scrutin pentru sefia FRH, din cele 199 de voturi, Alexandru Dedu a primit 99, Narcisa Lecusanu – 94, iar Robert Licu – 6.Se trece in turul doi de scrutin…

- Potrivit Gazetei Sporturilor, Ionuț Lupescu s-ar fi decis sa candideze pentru șefia Federației Romane de Fotbal dupa ce Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu i-ar fi fagaduit ca beneficiaza de susținerea lor.Lupescu s-a hotarat, intr-un final, sa candideze pentru președinția FRF. Au insistat…

- Fostul international Ionut Lupescu a anuntat ca va candida la presedintia Federatiei Romane de Fotbal, alegerile urmand sa aiba loc la 18 aprilie. In prezent, presedinte al FRF este Razvan Burleanu, care și-a anunțat deja intenția de a candida pentru un nou...