Farul - CFR Cluj deschide runda din play-off » Echipele probabile + cote

Stiri pe aceeasi tema

- Mallorca și Real Madrid se intalnesc de la 19:30, in runda cu numarul #31 din La Liga. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 1, Orange Sport 2 și Digi Sport 3. Real Madrid pleaca, in mod cert, favorita in acest meci. Real Madrid domina autoritar competiția interna.…

- FC Voluntari și Oțelul se infrunta azi in etapa cu numarul 4 din play-out-ul Superligii. Partida este programata de la ora 17:00 și poate fi urmarita la televizor pe Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1, dar și LiveTEXT pe GSP. ...

- ​Rapid București și CFR Cluj se intalnesc intr-un duel de foc din etapa cu numarul 3 a play-off-ului SuperLiga. Ambele formații au nevoie de victorie pentru a ramane in lupta la titlu. Partida este transmisa in direct pe Digi Sport 1, Orange Sport și Prima Sport 1, dar și LiveBlog pe HotNews.ro.

- Cristiano Bergodi (59 de ani), antrenorul lui Rapid, a susținut conferința de presa premergatoare derby-ului cu CFR Cluj, din etapa 3 a play-off-ului Superligii. Rapid - CFR Cluj se joaca sambata, 6 aprilie, de la 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport, Orange Sport și Digi…

- Sepsi și Farul se intalnesc astazi, de la ora 20:30, in primul meci din etapa a treia a play-off-ului Superligii. Partida de la Sfantu Gheorghe e liveTEXT&FOTO pe GSP.ro și in direct la Digi Sport 1, Prima Sport 1 și Orange 1. Programul, rezultatele și marcatorii etapei #3 din play-off și play-out.…

- Gica Hagi (59 de ani) a prefațat meciul dintre Farul și CFR Cluj, din runda cu numarul 29 a Superligii. Farul - CFR Cluj este programat sambata, de la ora 20:00, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Farul vine dupa doua meciuri sub potențial, remiza 1-1 cu…

- Adrian Mutu (45 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a susținut o conferința de presa inaintea meciului cu FCU Craiova, din runda cu numarul 26 a Superligii. FCU Craiova - CFR Cluj este programat sambata, de la ora 21:30, in runda cu numarul 26 din Superliga. Partida va fi liveTEXT & liveAUDIO pe GSP.ro…

- AC Milan și Napoli se intalnesc de la 21:45, in cel mai interesant meci al zilei in Serie A. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și la tv pe Prima Sport 2, Orange Sport 2 și Digi Sport 3. Vezi AICI programul intregii etape din Serie A AC Milan pleaca cu prima șansa in partida de…