Cum a evoluat dobânda de referință în ultima lună Inflația in creștere a devenit in ultima perioada o problema majora nu doar in Romania, ci aproape peste tot in lume, chiar și in cele mai dezvoltate țari. Pentru a tempera acest trend inflaționist, cel mai la indemana instrument al bancilor centrale este creșterea dobanzilor de referința, un mecanism folosit cu succes in astfel de situații. Desigur, scumpirea banilor dicteaza insa scumpirea creditelor și alte probleme de moment pentru populație. Nu exista metoda perfecta de a reveni la normalitate, intervenția are desigur efecte secundare in economie, cel puțin pe termen scurt. La mijlocul lunii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Indicii ROBOR, in functie de care se calculeaza costul creditelor cu dobanda variabila, au continuat sa scada usor dupa ce au crescut vertiginos anul trecut. BNR a publicat miercuri valoarea indicelui bancar ROBOR, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei. Indicele ROBOR la…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), intrunit in ședința de marți, 10 ianuarie 2023, a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 7,00 la suta pe an, de la 6,75 la suta pe an, incepand cu data de 11 ianuarie 2023; majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea…

- ”Anul 2023 pare sa fie unul complicat. Se preconizeaza ca venitul disponibil al gospodariilor se va contracta in 2023 din cauza inflatiei ridicate si ca se va redresa treptat abia in 2024-25. Din aceasta cauza, ECB preconizeaza ca rata de economisire va scadea sub nivelul de dinaintea pandemiei anul…

- Conform asteptarilor, Comitetul Federal pentru Piata Deschisa a votat pentru cresterea ratei de imprumut overnight cu jumatate de punct procentual, ducand-o la un interval tinta cuprins intre 4,25% si 4,5%. Cresterea a rupt un sir de patru majorari consecutive de trei sferturi de punct procentual, cele…

- Rezerva Federala (Fed), institutia bancara centrala din Statele Unite, a decis, miercuri seara, o noua majorare a dobanzii de referinta, in cadrul actiunilor de reducere si stabilizare a inflatiei, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Adrian Caciu a fost intrebat, sambata, la emisiunea Insider Politic, de ce majorarea pensiilor va fi doar de 12,5 la suta si daca nu ar fi trebuit sa fie macar de 16 la suta pentru a acoperi rata inflatiei. “Poti sa faci acest lucru in momentul in care inflatia este in scadere. Aici trebuie discutat…

- Creșterea galopanta a preturilor la bunuri si servicii, precum si rata inflatiei afecteaza grav statutul social, situatia materiala si conditia umana a salariatilor din sistemul de invatamant preuniversitar de stat din Romania, potrivit unui comunicat al Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant…

- Banca Naționala a Romaniei a majorat dobanda monetara in ritm foarte accelerat, pe parcursul lui 2022, in incercarea de a domoli explozia prețurilor cu care se confrunta economia.Daca anul in curs incepea cu o dobanda de politica monetara de 1,75%, nivelul este in prezent de 6,25%.Dar…