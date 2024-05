Oficiali BCE: Este timpul să reducem ratele dobânzilor săptămâna viitoare Intr-un discurs de luni, Olli Rehn, membru al consiliului de conducere al BCE si seful bancii centrale a Finlandei, a subliniat ca inflatia din zona euro incetineste ”intr-un mod sustinut”. Inflatia din zona euro s-a mentinut constanta la 2,4% in aprilie, marcand a saptea luna consecutiv cand aceasta a fost sub 3%, in ciuda unei usoare reveniri in decembrie. Cifrele pentru luna mai vor fi publicate vineri. ”Datorita acestui proces dezinflationist, inflatia converge catre tinta noastra de 2% intr-un mod sustinut si, astfel, este timpul pentru a relaxa politica monetara in iunie si a incepe sa reducem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

