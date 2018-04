Cuba: Miguel Diaz-Canel, succesor al lui Raul Castro

Stiri pe aceeasi tema

- Legiutorii cubanezi au transmis ca Miguel Diaz-Canel este singurul candidat care ar putea fi succesorul lui Raul Castro. Astfel, dominatia familiei Castro la conducerea Cubei se va incheia dupa aproape 60 de ani, scrie BBC. Adunarea Nationala, corpul legislativ al Cubei, va supune la vot nominalizarea…

- Cuba va intra in ”era fara Castro” dupa ce Raul Castro se pregatește sa renunțe la președinție și sa predea, joi, ștafeta unei persoane care nu face parte din familia sa. Adunarea Naționala l-a desemnat, miercuri, pe Miguel Diaz Canel drept singurul candidat la preluarea mandatului de președinte, scrie…

- Adunarea Nationala cubaneza se intruneste miercuri si joi pentru a-l desemna pe noul presedinte al tarii, deschizand astfel calea unei tranzitii istorice dupa sase decenii in care fratii Castro au detinut puterea, relateaza AFP. Prevazuta mai intai joi, sesiunea plenara a noii adunari, rezultate in…

- "Am parcurs un drum foarte lung si dificil pentru ca fiii nostri, cei de azi si cei de maine, sa fie fericiti", a declarat in martie Raul Castro, care i-a succedat in 2006 fratelui sau mai mare Fidel. In acesti aproape 60 de ani, Fidel iar apoi Raul Castro au condus Cuba, transformand insula intr-un…

- Alegerile generale organizate duminica trecuta in Cuba, care prefigureaza sfarsitul erei Castro, sunt de asemenea "un omagiu adus lui Fidel", parintele revolutiei cubaneze, sustine viitorul probabil presedinte al insulei, Miguel Diaz-Canel, intr-un interviu difuzat luni de mass-media locale, informeaza…

- Procedura este repetata la fiecare cinci ani. Exista 605 candidati pentru tot atatea locuri in Adunarea Nationala, sistem propriu Americii Latine. Ei trebuie votati de opt milioane de cubanezi cu varste de peste 16 ani, adica 72% din populatie. Acestea sunt primele alegeri generale fara Fidel…

- Pentru prima data in aproape 60 de ani, dupa era fratilor Fidel (decedat in 2016) si Raul, presedintia insulei ii va reveni unei persoane care nu a pus mana pe arma in timpul revolutiei din 1959. Numele acesteia va deveni cunoscut la 19 aprilie. Aceasta data nu este deloc una intamplatoare. Este…