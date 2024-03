Presedintele cubanez a acuzat luni Statele Unite pentru criza prin care trece tara sa, acuzand de asemenea politicieni si activisti din Florida ca "incing strazile", referindu-se la protestele care au avut loc duminica in Cuba, relateaza agentia EFE, conform Agerpres.

Sute de persoane au manifestat duminica in Santiago de Cuba, al doilea oras al tarii, si in cel putin alte patru localitati, mai ales din partea de est a insulei, pentru a protesta fata de criza de alimente si intreruperile prelungite in furnizarea electricitatii.

Potrivit presedintelui cubanez Miguel Diaz-Canel, care a…