Stiri pe aceeasi tema

- Doar 25% din ruși susțin razboiul. Sprijinul din partea opiniei publice ruse pentru razboiul din Ucraina „scade substantial”, a anuntat duminica Ministerul Apararii britanic in buletinul sau informativ zilnic . Doar 25% din ruși susțin razboiul „Cu Rusia improbabil sa obtina succese majore pe campul…

- ”Inainte de venirea asteroidului” este probabil cea mai buna carte de poezie romaneasca aparuta anul acesta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Studentii straini ar putea sa nu mai fie acceptati la studii in Marea Britanie, daca nu obtin un loc la o universitate de top, conform planurilor premierului Rishi Sunak de a reduce imigratia. La o universitate de top taxa anuala nu poate fi mai mica de 25.000 - 30.000 euro/an. Putin sub 1,1 milioane…

- Vladimir Soloviov, un propagandist acerb al Kremlinului, a cerut bombardarea bazelor din Europa care urmeaza sa gazduiasca instruirea soldaților ucraineni și a aerodromurilor folosite pentru livrarea ajutorului militar destinat Ucrainei.

- Candva un trofeu, acum o capcana. Atacul de pe Podul Stramtorii Kerci din aceasta saptamana face ca fiecare rus care traiește in peninsula Crimeea ocupata sa se simta neliniștit, scrie analistul Edward Lucas intr-un editorial CEPA.

- Noul pachet de sanctiuni va afecta noi sectoare ale economiei ruse, inclusiv tehnologia, si va include noi persoane, dar nu a fost inca definitivat, a precizat Borrell, citat de EFE.Seful diplomatiei europene a apreciat ca ultimele miscari ale Moscovei urmaresc sa submineze sprijinul pe care Ucraina…

- O prezentatoare TV din Rusia a afirmat pe post ca Moscova ar fi trebuit sa bombardeze Marea Britanie chiar in timpul funeraliilor reginei Elisabeta a II-a, avand in vedere cate personalitati se aflau in Londra la acel moment.

- Un dublu curcubeu a aparut deasupra Palatului Buckingham din Londra, joi, cu puțin timp inainte de a fi anunțata moartea Reginei Elisabeta a II-a, suveranul care a domnit timp de 70 de ani. Charles este noul Rege al Marii Britanii.