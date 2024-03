Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a lansat noi amenințari cu razboiul nuclear, intr-un moment in care știrile despre Rusia in presa internaționala graviteaza in jurul morții in inchisoare a disidentului Alekse

- Fostul locțiitor al lui Putin la Kremlin, Dmitri Medvedev, a lansat din nou amenințari cu razboiul nuclear, spunand ca Rusia va declanșa un razboi nuclear daca Ucraina iși atinge obiectivul de a recuceri teritoriile furate de ruși,revenind la granițele sale din 1991. Medvedev spune ca daca s-a intampla…

- Interviul cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe care jurnalistul american Tucker Carlson l-a anunțat pe rețeaua de socializare X a facut milioane de vizualizari in doar cateva zeci de minute de la postarea acestuia. Interviul a fost filmat in 6 februarie, in jurul orei 19:00, la Kremlin, și a…

- Rusia are doua motive sa vorbeasca precaut despre conflictul palestiniano-israelian. Dar profita de acest conflict. Primul este legat de invazia și razboiul din Ucraina. Al doilea este ca Rusia are relații excelente cu Israelul și i-a fost extrem de dificil sa condamne public atacurile IDF in Palestina.…

- In caz de razboi NATO-Rusia, doua state europene ar ramane fara muniții in doar cateva zile. Cel puțin asta reiese din ce spun specialiștii. E vorba despre Marea Britanie și Germania. O victorie a Rusiei in Ucraina ar putea duce la „distrugerea” NATO – cel puțin a modului in care Alianța este in prezent…

- Franta urmeaza sa livreze Ucrainei alte 40 de rachete cu raza lunga de actiune de tip SCALP si ”sute de bombe”, anunta presedintele francez Emmanuel Macron, care urmeaza sa efectueze o vizita la Kiev ”in februarie”.Franta este ”pe cale sa finalizeze un acord” de securitate cu Ucraina - de tipul celui…

- In confruntarea dintre Occident și Rusia, care a inceput la 24 februarie 2022, Occidentul și Ucraina au avut totul pentru a caștiga: resurse economice infinit superioare celor ale Rusiei, avantaj tehnic in domeniul militar și, in sfarșit, legea de partea lor.

- Mulți ucraineni au sperat ca lumea va sari in ajutorul Ucrainei dupa șocul provocat de doborarea avionului MH17 de catre separatiștii proruși din estul țarii. Ceea ce a urmat, insa, a fost o serie de sancțiuni ineficiente și o intoarcere la normal a comerțului dintre Europa și Rusia. Doar dupa ce Putin…