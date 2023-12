Stiri pe aceeasi tema

- Turul de Elita U19: Cu cine vor juca tricolorii meciurile decisive pentru EURO 2024Nationala U19 a Romaniei va face parte dintr-o grupa alaturi de Turcia, Germania si Croatia, la Turul de Elita, conform tragerii la sorti de joi, scrie Mediafax. Meciurile se vor juca in perioada 18-26 martie,…

- Joi, 7 decembrie, la sediul UEFA de la Nyon (Elvetia), a avut loc tragerea la sorti a ultimei runde de calificare inaintea Campionatului European U19 de anul viitor, turneu final gazduit de Irlanda de Nord, in perioada 15-28 iulie. Tricolorii pregatiti de Adrian Dulcea au obtinut calificarea in aceasta…

- Nicolae Stanciu, capitanul echipei nationale de fotbal a Romaniei, a declarat ca ar fi extraordinar ca „Tricolorii” sa poata sarbatori calificarea la EURO 2024, pe Arena Nationala, la meciul cu Elvetia, alaturi de 50.000 de suporteri. „O calificare ar insemna totul pentru mine. Visul meu cel mai mare…

- Condusa dupa prima zi, 0-2, Romania are nevoie ca azi sa caștige toate meciurile din infruntarea cu Taiwan pentru a accede in calificarile pentru Davis Cup Finals. „Tricolorii” cauta accederea in calificarile fazei finale a acestei intreceri, intalnirea disputandu-se la Club Idu din Mamaia, pe zgura.…

- Echipa nationala masculina de volei a Romaniei a realizat performanta de a patrunde din nou in primele echipe ale continentului, dupa o pauza de 38 de ani Tricolorii au disputat sfert de finala, la Varna, in Bulgaria, la Campionatul European, intalnind pentru a doua oara in competitie campioana olimpica…

- Cei trei jucatori ai Petrolului Ploiești convocați la echipele naționale pentru diverse acțiuni au astazi meciuri importante, pentru Radulescu și Musi fiind cea de-a dea doua prezența sub tricolor in cateva zile. La Under 19, Mihnea Radulescu a jucat 66 de minute in meciul amical Israel-Romania 1-2,…

- Romania și Franța se infrunta azi in sferturile Campionatului European de Volei masculin. Partida se joaca de la 21:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe TVR 1. Romania - Franța, live de la 21:00 Romania infrunta din nou Franța, pentru un loc in semifinalele Europeanului. In grupe, „tricolorii”…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a invins Croația, (25-17, 25-20, 17-25, 26-28, 15-12), la Varna, in faza optimilor de finala ale Campionatului European, și s-a calificat in sferturile de finala! „Tricolorii” au facut un meci de poveste impotriva reprezentativei Croației și, dupa ce tabela indica…