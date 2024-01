Stiri pe aceeasi tema

- Starul francez Kylian Mbappe, care isi va incheia contractul cu Paris Saint-Germain la finalul acestui sezon, a ales sa-si continue cariera la echipa spaniola de fotbal Real Madrid, anunta cotidianul german Bild. Conform sursei citate, capitanul selectionatei Frantei ar urma sa incaseze o prima de instalare…

- Kylian Mbappe (24 de ani) a participat la conferința de presa de dinaintea meciului Franței cu Gibraltar de sambata seara. Partida din grupa B a calificarilor pentru Campionatul European din 2024 se va desfașura la Nice, pe Allianz Riviera, de la ora 21:45. Kylian Mbappe a marcat 6 goluri și a oferit…