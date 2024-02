De mai bine de 10 ani, Anamaria Ferentz s-a lepadat de statul privilegiat de vedeta in Romania pentru a-și croi o noua viața in Statele Unite. S-a stabilit inițial la New York, apoi in California, iar acum locuiește in Oregon. In tot acest timp a lucrat in imobiliare, apoi la o gradința, a predat la o școala particulara de canto ca asistent profesor. De mai bine de trei ani este casnica, s-a mutat la ferma iubitului sau, și ingrijește de casa și cei șapte copii ai partenerului sau și are timp pentru a-și mai da o șansa in muzica. ”Intotdeauna mi-au placut copiii și am crezut ca voi avea trei.…