- A nins puternic noaptea trecuta in mai multe zone, iar veștile de la meteorologi nu sunt bune. In urmatoarele ore, precipitațiile se extind. Ninsori ca in toiul iernii s-au inregistrat la Vatra Dornei, in Pasul Prislop, din județul Maramureș, dar și la Marișel, in județul Cluj. Drumarii au scos utilajele…

- Avertismentele meteorologilor s-au confirmat și iarna a revenit. In județul Cluj, spre exemplu, a nins mai ales in zona de munte. Drumarii au fost nevoiți sa impraștie șase tone de material antiderapant. Consiliul Județean Cluj informeaza ca s-au facut acțiuni de deszapezire și combatere a poleiului…

- Administrația Naționala de Meteorologie a facut publica prognoza meteo pentru regiunea Maramureș valabila pentru urmatoarele 14 zile. Meteorologii susțin ca vremea se va incalzi in primele trei zile de prognoza, cu medii ale maximelor de la 22 pana la 26 de grade Celsius și ale minimelor de la 6 la…

- Iarna s-a intors la munte, deși, saptamanile trecute, au fost inregistrate temperaturi specifice lunii mai. In ultimele doua zile, insa, a nins puternic, iar stratul de zapada a ajuns la aproape doi metri la Balea Lac. Potrivit masuratorilor, acesta este cel mai mare strat de zapada inregistrat pana…

- Potrivit meteorologilor, cel mai mare strat de zapada inregistrat la o stație meteo din Sibiu este de 180 de centimetri la Balea Lac, situata la peste 2.000 de metri altitudine in Munții Fagaraș. Aceasta cantitate semnificativa de zapada este insoțita de un risc mare, evaluat la gradul patru din cinci,…

- O noua avalansa s-a produs vineri, 16 februarie, in zona turistica Balea Lac, iar din primele informatii o persoana a fost surprinsa, a anunțat ISU Sibiu.„In aceasta dupa-masa a avut loc in zona Balea o avalansa. Intrucat informatiile primite indicau o persoana posibil surprinsa, ISU Sibiu a alocat…

- Meteorologii aun prelungit informarea de precipitatii si intensificari ale vantului, pana miercuri dimineata. In unele zonele cantitatile vor fi insemnate, iar la munte va ninge. A fost emis cod portocaliu de ninsori in zonele montane din judetele Hunedoara, Alba si Sibiu. Potrivit ANM, in intervalul…

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de vant puternic pentru judete din Banat, sudul Crisanei si al Transilvaniei si viscol la munte, valabila pana joi seara. Vineri, vor fi intensificari ale vantului in Moldova, Dobrogea, sudul Transilvaniei si sud-vestul Olteniei si viscol in Carpatii Meridionali…