- Jurnalist de radio, traducatoare și profesoara de Limba și Civilizația Araba, Mioara Roman și-a petrecut ultimii ani in spitale și centre de recuperare, fiind diagnosticata cu mai multe afecțiuni. In anii "70, Mioara Roman a lucrat la Radio Romania Internațional, fiind timp de 17 ani șefa Secției de…

