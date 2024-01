Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia sarbatorilor de iarna, Ana și Daniel și-au incantat fanii cu o fotografie emoționanta de Craciun. Cei doi foști concurenți de la Mireasa petrec acum primul Craciun impreuna. Iata mesajul postat ce doi pe internet!

- Au format unul dintre cele mai controversate cupluri din casa Mireasa pe cand se aflau in competiție, dar se pare ca nimic nu i-a putut desparți. Doi foști concurenți sunt mai fericiți ca niciodata impreuna și au planuri mari. Vor sa iși duca relația la urmatorul nivel, dupa ce și-au construit casa.

- Bucurie mare in familia Giovanei și a lui Sese! Caștigatorii sezonului 5 de la Mireasa au anunțat astazi ca vor deveni din nou parinți, asta pentru ca fosta concurenta este insarcinata pentru a doua oara. Au dat vestea cea mare in ediția aniversara de la Antena Stars.

- Sese și Giovana sunt mai fericiți ca niciodata de cand au devenit parinți pentru prima data și nu ezita sa arate acest lucru și fanilor. Familia lor s-a marit in luna mai a acestui an, iar sarbatorile din acest an vor fi cu totul speciale, caci va fi primul Craciun alaturi de fetița lor.

- Marius și Ioana s-au logodit! Cei doi concurenți sunt mai fericiți și indragostiți ca niciodata! Tanarul nu a mai stat pe ganduri și i-a pus partenerei lui inelul pe deget, iar raspunsul ei nu a fost altul decat „da”!

- Andrei, fostul concurent de la Mireasa, sezonul 5, și-a sarbatorit ziua de naștere de curand. Printre cei care i-au urat „La mulți ani” se numara și foști concurenți ai emisiunii cu care este bun prieten inca din timpul competiției.

- Pe 10 iulie 2023, Maria și Antonio au spus cel mai hotarat „Da” din viața lor. De atunci, foștii concurenți pareau ca sunt de nedesparțit, pana de curand cand amandoi au dat de ințeles ca nu ar mai forma un cuplu.

- Zi importanta pentru Ela și Petrica de la Mireasa. Foștii concurenți au aniversat doi ani de relație ieri și nu au ezitat sa impartașeasca cateva imagini cu fanii din acest moment special. Cum s-au afișat cei doi.