Stiri pe aceeasi tema

- Maratonul, organizat de Fundatia Guzsalyas va avea o durata de 17 ore si se va desfasura la Casa Mives din Sfantu Gheorghe, de vineri pana sambata, intre orele 10 si 3 dimineata. La acesta poate participa gratuit orice persoana care doreste sa pregateasca oua pentru sarbatorile pascale. Fundatia pune…

- Intr-o intalnire a directorilor de școli din județul Mureș și ministrul Educației, Ligia Deca, organizata in aceasta dupa amiaza la Targu Mureș, președintele Sindicatului Invațamantului Preuniversitar Mureș, Molnar Zoltan, a ridicat problema zilelor libere a celor care sarbatoresc acum Paștele. Potrivit…

- In ediția din data de 12 martie 2024 a emisiunii Mireasa, sezonul 9, Laura și Cristian au avut parte de un nou moment in doi. Cei doi concurenți ai emisiunii de la Antena 1 au implinit prima luna de cand sunt impreuna. Iata cum au sarbatorit!

- Ziua de ieri a fost speciala pentru Vasilica și Amalia Ceterașu. Copiii celor doi, Kevin și Thiago, au implinit un an. Artiștii au organizat o petrecere in cinstea gemenilor, atunci cand le-au taiat moțul.

- Daria și Adrian de la Mireasa, sezonul 8, sunt foarte activi pe rețelele sociale, in urma participarii in emisiunea de la Antena 1. EI bine, cei doi foști concurenți au luat, acum, o decizie neașteptata cu care și-au uimit fanii. Iata postarea facuta de tanara pe contul de Instagram, dar și de ce au…

- Alexia și Aris Eram, concurenți in America Express – Drumul Soarelui, au dezvaluit care sunt concurenții lor favoriți de la Asia Express de anul acesta. Frații Eram au vorbit despre experiența lor in competiție și le-au oferit sfaturi prețioase prietenilor. Cine este echipa in care copiii Andreei Esca…

- Bia și Robert de la Mireasa, sezonul 8, se ințeleg mai bine ca niciodata, iar relația lor evolueaza extrem de bine in afara competiției de la Antena 1. Iata in compania cui s-au fotografiat cei doi tineri! și-au uimit complet fanii.

- Pentru Ioana și Marius de la Mireasa, sarbatorile din acest an au fost cu totul speciale. Au petrecut pentru prima data in calitate de soț și soție, iar de Revelion au avut alaturi și un alt cuplu din competiție.