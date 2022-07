Stiri pe aceeasi tema

- CSM Lugoj iși continua parcursul in Cupa Romaniei la fotbal. Formația lugojeana, pregatita de Arpad Laczko, a caștigat cu 2-1 (goluri Talpa și Garlea) partida disputata in deplasare cu Recolta Danceu, reprezentanta județului Mehedinți, și s-a clasat pe primul loc in cea de-a doua grupa a Regiunii…

- Federatia Romana de Fotbal a gandit un nou format pentru Cupa Romaniei, incepand cu editia 2022-2023, in ideea de a face competitia mult mai atractiva si mai spectaculoasa. Debutul noului format se produce astazi, cu o faza regionala, in care reprezentantele judetelor au fost impartite in șapte zone,…

- Incepand din ediția 2022/23, Cupa Romaniei propune un nou format, mai spectaculos și atractiv! Faza regionala se joaca pe 6, 9 și 13 iulie!Dupa disputarea fazei județene din ediția 2022/23, se va intra deja in aceasta luna in faza regionala. Meciurile se vor desfașura in cele 14 grupe planificate cu…

- Razvan Burleanu (37 de ani), președintele Federației Romane de Fotbal, a anunțat suma pe care o va incasa caștigatoarea Cupei Romaniei in sezonul 2022/2023. La finalul ședinței Comitetului Executiv al FRF de astazi, Razvan Burleanu, președintele forului, a anunțat ca a fost aprobat un fond de premiere…

- CSM Lugoj a caștigat faza județeana a Cupei Romaniei la fotbal. In finala disputata pe teren neutru, la Șag, CSM Lugoj a invins clar, cu 4-1 (2-0) pe CS Universitatea de Vest din Timișoara, deținatoarea trofeului. Golurile formației lugojene au fost marcate de Victor Garlea (din penalty)…

- „Vulturii” merg in faza nationala dupa izbanda de ieri, organizata pe „Comunalul” din Sag. CSM Lugoj s-a impus cu 4-1 (2-0) in fata celor de la CSU Universitatea de Vest din Timisoara, club aflat in parteneriat cu „Ripi”. Pentru formatia din al doilea municipiu al judetului a deschis scorul portarul!…

- SCM USAMVB Timisoara trebuia sa-si afle azi si programul din play-off-ul Ligii Nationale de rugby, dar tintarul a fost amanat de catre FRR. In schimb, „leii” isi stiu traseul din Cupa Romaniei, competitie al carui trofeu il detine. Banatenii se reintalnesc astfel cu CSU Alba Iulia, prima adversara din…

- Fotbalul mic CAMPIONI… CSM Vaslui se impune in finala de la Popeni, comuna Zorleni, si isi adjudeca cel de-al patrulea trofeu consecutiv din istoria Cupei Romaniei la fotbal – faza judeteana. Echipa antrenata de Ionut Chiochiu s-a impus cu 5-2 (4-1) in fata celor de la Vitis Suletea, prin golurile marcate…