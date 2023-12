Stiri pe aceeasi tema

- Finalista in ediția trecuta a Challenge Cup, CSM Lugoj s-a calificat și acum in sferturile de finala. Banațencele au trecut cu 3-0 de Tent Obrenovac, același scor inregistrandu-se și in meciul din Serbia. Partida a fost la discretia banatencelor, care insotoite ca de obicei de un public entuziast s-au…

- Romania va fi reprezentata de doua echipe in sferturile de finala ale Challange Cup, dupa ce CSM Lugoj și CSO Voluntari s-au impus astazi in minimul de seturi. CSM Bucuresti putea fi a treia echipa calificata in sferturile de finala, dar a cedat in „setul de aur” in fața lui Panathinaikos, scor 12-15.…

- Echipa de volei feminin CSM Lugoj a invins joi, in deplasare, formatia sarba Tent Obrenovac, scor 3-0, in mansa tur din optimile de finala ale Challenge Cup. In 2023, CSM Lugoj a jucat finala competitiei.Scorul pe seturi a fost 25-19, 25-13, 25-22, potrivit news.ro. Finalista a competitiei…

- CSM Lugoj s-a impus categoric in manșa tur a optimilor de finala ale Cupei Challenge la volei feminin și calificarea in sferturi este aproape. Returul se joaca la mijlocul saptamanii viitoare, in orasul de pe Timis. CSM Lugoj a invins cu scorul de 3-0 (29-27, 25-17, 26-24) pe Tent Obrenovac, in deplasare,…

- CSM Lugoj isi continua evolutiile admirabile in eurocupe la volei feminin. Aseara, formatia de pe Timis, vicecampioana CEV Challenge Cup 2023, a dispus in trei seturi de gruparea sarba TENT Obrenovac, pe terenul acesteia, in prima mansa din optimile de finala. A fost 3-0 pentru banatence in municipalitatea…

- CSM Lugoj, vicecampioana Cupei Challenge, a obtinut o noua calificare in cadrul competitiei. Voleibalistele de pe Timis au transat rapid calificarea in returul cu Sm’Aesch Pfeffingen. Dupa 3-0 pentru banatence in tur, a fost 2-3 in Elvetia dar oaspetele au condus cu 2-0. 12-25, 18-25, 25-19, 25-14 si…

- Echipa feminina de volei CSM Lugoj a obținut miercuri calificarea in șaisprezecimile de finala ale Cupei Challenge, dupa ce a caștigat și manșa a doua a partidei cu echipa macedoneana Rabotnicki Skopje. Cu ambele partide disputate la Lugoj, finalista Challenge Cup din sezonul trecut al competiției a…