- Edi Iordanescu (46 de ani), selecționerul Romaniei, a comentat remiza cu Slovacia, 1-1, rezultat in urma caruia „tricolorii” s-au calificat in optimile de finala ale Euro 2024. Edi Iordanescu a calificat-o pe Romania la Campionatul European de pe primul loc in grupa din preliminarii, apoi a caștigat…

- Romania a remizat cu Slovacia, 1-1, și s-a calificat in optimile de finala ale EURO 2024 clasandu-se pe primul loc in Grupa E! Bucuria a fost pe masura la finalul partidei, iar imaginile derulate pe gazon, la Frankfurt, sunt istorice pentru fotbalul romanesc! Nu e vis, e realitatea la care doar am visat…

- Belgia, echipa care face parte din Grupa E, a trimis Ucraina acasa, dupa un 0-0. Amintim ca Romania s-a calificat de pe PRIMUL LOC in optimile EURO 2024, dupa un egal, 1-1, cu Slovacia. In urma remizei dintre Ucraina și Belgia, in etapa a treia a Campionatului European din Germania, Belgia s-a calificat…

- Romania - Slovacia, ultimul meci al elevilor lui Edi Iordanescu din grupa E de la Euro 2024, se joaca miercuri, 26 iunie, de la 19:00, la Frankfurt. „Tricolorii” sunt pe primul loc in grupa dupa primele doua meciuri. Au invins-o pe Ucraina, 3-0, și au pierdut cu Belgia, 0-2. Comentatorii partidei vor…

- Romania a suferit primul eșec de la Euro 2024 in fața Belgiei. „Tricolorii” au pierdut la Koln cu favorita grupei, scor 0-2, insa raman lideri intr-o grupa in care toate naționalele sunt la egalitate de puncte. Chiar și in acest context, Romania are prima șansa la calificare, in viziunea bookmakerilor.…

- Romania a impresionat in primul meci de la Euro 2024. A invins-o pe Ucraina cu 3-0 și este favorita la calificare. Elevii lui Edi Iordanescu mai au nevoie de un singur punct pentru a ajunge in optimi. Bookmakerii au actualizat cotele, iar Romania are prima șansa din grupa E. Belgia a pierdut surprinzator…

- Razvan Raț (42 de ani), fostul internațional, a vorbit despre șansele naționalei Romaniei la Euro 2024. Fostul aparator este de parere ca selecționata lui Edi Iordanescu (45 de ani) are șanse minime de calificare in optimi, ținand cont de grupa din care face parte. Romania a fost repartizata in grupa…