Stiri pe aceeasi tema

- CSM Bucuresti a terminat la egalitate cu echipa maghiara DVSC Schaeffler, 29-29 (17-14), sambata, in Sala Polivalenta din Capitala, in Grupa A a Ligii Campionilor la handbal feminin.Campioana Romaniei a avut avantaj de cinci goluri in debutul reprizei secunde, 20-15, dar a urmat o perioada mai slaba,…

- Formația de handbal feminin CSM Bucuresti a terminat la egalitate cu echipa maghiara DVSC Schaeffler, scor 29-29, in Grupa A a Ligii Campionilor. In Sala Polivalenta din Capitala, CSM a inceput partida slab și era condusa cu 7-5 in minutul 14. „Tigroaicele” au apasat apoi accelerația, iar in debutul…

- Adi Vasile (41 de ani), antrenorul lui CSM București, nu a digerat ușor egalul cu Debrecen din grupele Ligii Campionilor, 29-29. Campioana Romaniei a condus a patra echipa din Ungaria chiar la 5 goluri, 20-15, dar a clacat in finalul de meci. CSM București s-a facut de ras in Liga Campionilor, a reușit…

- CSA Steaua Bucuresti a fost invinsa de formatia sarba VK Novi Beograd, cu scorul de 12-5 (4-1, 0-0, 4-2, 4-2), miercuri seara, in Bazinul Steaua din capitala, intr-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la polo pe apa masculin.Campioana Romaniei a suferit a patra infrangere in tot atatea meciuri.Pentru…

- CSM București o intalnește diseara, de la ora 17:00, in deplasare, pe Buducnost, intr-o partida din runda cu numarul 6 a fazei grupelor Ligii Campionilor la handbal feminin. Meciul va fi live pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 3, Orange Sport 3 și Digi Sport 3. Buducnost - CSM București, duel in…

- Campioana CSM Bucuresti a fost invinsa sambata, pe teren propriu, de formatia franceza Brest Bretagne Handball, scor 30-28 (17-16), in etapa a V-a din grupa A a Ligii Campionilor.Principalele marcatoare ale partidei au fost Neagu 8 goluri, Ostergaard 6, pentru CSM, respectiv Toublanc 7, Maslova 7,…