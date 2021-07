Stiri pe aceeasi tema

- Croația va impune teste COVID-19 obligatorii pentru vizitatorii care vin din Marea Britanie, Rusia și Cipru incepand cu 26 iulie, a declarat miercuri institutul de sanatate al statului, conform Reuters.

- Bulgaria a anuntat noi restrictii pentru turistii care vin in tara, precum si o schimbare in ceea ce priveste accesul copiilor cu varste de pana la 12 ani. Vama Lesovo, la granita cu Turcia Romanii care calatoresc in Bulgaria sau tranziteaza tara nu au restrictii de calatorie Hristo Rusev/NurPhoto via…

- De la miezul nopții, Franța a inasprit condițiile de intrare pentru cateva tari europene.Calatorii nevaccinati care vin din Marea Britanie, Spania, Portugalia, Cipru, Grecia și Olanda vor trebui sa prezinte un test COVID negativ facut in ultimele 24 de ore.

- Franta va impune teste Covid-19 care sa fie facute cu 24 de ore inainte de intrarea pe teritoriul sau pentru cetatenii proveniti din Marea Britanie, Spania, Portugalia, Cipru, Grecia si Olanda, noteaza news.ro. Masura va intra in vigoare duminica, la miezul noptii. Anuntul a fost facut…

- Germania ridica interdicțiile de intrare pe teritoriul sau, legate de pandemie, pentru persoanele din Marea Britanie și alte patru țari. Sunt ridicate și restricțiile care s-au aplicat persoanelor din Portugalia, Rusia, India și Nepal. Vizitatorii care sunt complet vaccinați nu vor fi obligați sa stea…

- Regatul Unit va ridica restricțiile anti-Covid in 19 iulie, a anunțat guvernul britanic, o data pe care a numit-o „Ziua Libertații”. Anunțul a fost facut luni, in ciuda ingrijorarilor cu privire la creșterea numarului de cazuri generat de varianta Delta a coronavirusului, relateaza Reuters.

- Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au crescut cu 674% luna trecuta, la 156.737 vehicule, in urma redeschiderii showroom-urilor, dupa ce in mai 2020 s-au inmatriculat doar 20.247 vehicule, piata auto fiind afectata de restrictiile impuse pentru a stopa raspandirea pandemiei de coronavirus (Covid-19),…

- Marea Britanie a raportat duminica 1.671 de îmbolnaviri de Covid-19 și 14 decese la persoane ce au avut în ultimele 28 de zile un test pozitiv la coronavirus, transmite Reuters. Regatul Unit are o populație de peste 68 de milioane. Potrivit datelor oficiale de pe NHS England,…