Stiri pe aceeasi tema

- ”Guvernul Romaniei a aprobat astazi proiectul de Hotarare de Guvern privind Cadrul referitor la finantarea unor proiecte care sunt destinate protejarii mediului inconjurator si combaterii schimbarilor climatice. Printre proiectele etichetate ca verzi sunt incluse cele legate de productia de energie…

- Nu mai putin de 1.018 posturi de judecator sunt vacante la Inalta Curte de Casatie si Justitie si instantele din tara si alte 948 de posturi de procuror sunt vacante la Parchetul General, DNA, DIICOT si celelalte unitati de ancheta din tara. Informatia a fost facuta publica de catre Consiliul Superior…

- Doar șase candidați s-au inscris la concursul pentru ocuparea a 20 de funcții de judecator la Curtea Suprema de Justiție. Consiliul Superior al Magistraturii a publicat lista candidaților care au depus cereri de participare la concursul pentru suplinirea funcțiilor de judecator la Curtea Suprema de…

- Andrei Horodniceanu, fiul lui Daniel Horodniceanu, a obținut o funcție in cadrul sistemului judiciar, in urma unor rezultate slabe la examenul de ocupare a postului. CSM (Consiliul Superior al Magistraturii), unde tatal lui Andrei Horodniceanu era vicepreședinte, a dat unda verde numirii in funcția…

- Comisia Pre-Vetting a emis o decizie de nepromovare a evaluarii in privința lui Valentin Caisin, candidat la funcția de membru in Consiliul Superior la Magistraturii (CSM), aflat in proces de reevaluare, dupa ce a recepționat cererea candidatului de retragere din concurs. Valentin Caisin a informat…

- „AUR ii solicita ferm lui Marcel Ciolacu sa revoce de urgența HG 1215 din 29 noiembrie 2023”, transmite purtatorul de cuvant al AUR, deputatul Dan Tanasa. Despre ce este vorba mai exact? „In țara in care sute de mii de copii se culca flamanzi in fiecare seara pentru ca nu au ce manca, in țara in care…

- Doi candidați s-au inscris la concursul pentru suplinirea funcției de judecator la Curtea Constituționala din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Selectarea invingatorului urmeaza sa aiba loc vineri, transmite IPN. CSM anunța ca cereri de participare in concurs a depus Viorica Puica, președinta…

- Fostii magistrati Beatrice Silvia Sisman si Gabriela Rugea, in prezent la pensie, au intrat in linie dreapta in ce priveste revenirea in sistem Dupa sustinerea testarii psihologice, Consiliul Superior al Magistraturii a stabilit datele la care cei doi fosti anchetatori din Constanta vor sustine interviul…