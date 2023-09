Duminica, 17 septembrie, sosita de urgența in insula italiana Lampedusa, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a prezentat un plan urgent de ajutorare a Italiei la gestionarea numarului record de migranți sosiți pe teritoriul ei in ultimele zile. Dupa ce a vizitat, impreuna cu Georgia Meloni, primul ministru al Italiei, centrul de primire a […] Articolul Criza umanitara din Lampedusa: Ursula von der Leyen s-a deplasat urgent in insula pentru a veni in ajutorul Italiei in fața valului uriaș de migranți apare prima data in Curierul National .