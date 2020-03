Stiri pe aceeasi tema

- Politia greaca a folosit gazele lacrimogene, miercuri dimineața, pentru a dispersa sute de migranti care încercau sa treaca frontiera dinspre Turcia spre Grecia, scrie presa internaționala.UPDATE 12:57 Autoritațile turce afirma ca un migrant a fost ucis de tirurile forțelor grecești în…

- Situație critica la granița dintre Turcia și Uniunea Europeana. Dupa ce Ankara a decis sa le permita migranților sa plece inspre Europa, zeci de mii de persoane, in special din Siria, se afla la frontierele Turciei cu Grecia și Bulgaria. In plina stare de alerta din pricina coronavirusului, miile de…

- Milioane de imigranti extracomunitari se indreapta spre Europa dupa ce Turcia a deschis frontierele, a afirmat luni presedintele Reecep Tayyip Erdogan, denuntand presiunile exercitate de Uniunea Europeana, informeaza cotidianul Le Figaro, potrivit Mediafax."De cand am deschis frontierele (vineri…

- Recep Erdogan acuza UE lasa singura Turcia sa aiba grija de migranți și anunța ca șara sa va lasa granițele deschise pentru ca aceștia sa ajunga în Europa. „Nu vom închide portile în perioada urmatoare si acest lucru va continua. De ce? Uniunea Europeana trebuie sa-si…

- Grecia a declarat sambata ca este decisa sa mentina vigilenta la granita cu Turcia si sa impiedice intrarile ilegale in Uniunea Europeana, dupa ce Ankara a permis unui mare numar de migranti sa ajunga in zona de frontiera, transmite dpa potrivit Agerpres. 'In tot cursul noptii, fortele de securitate…

- Turcia nu exclude ca Statele Unite sa trimita rachete Patriot in teritoriul sau dupa uciderea unor militari turci in atacuri atribuite regimului Bashar al-Assad in provincia Idlib. Un anunt in acest sens a fost facut joi de ministrul Apararii de la Ankara, Hulusi Akar, in timp ce Uniunea Europeana (UE)…

- Ministerul de Externe de la Ankara a anunAat eliminarea vizelor pentru cetAƒAenii mai multor state din Uniunea EuropeanAƒ - Austria, Belgia, Olanda, Spania AYi Polonia - AYi pentru britanici, transmite Reuters.

- Turcia este pregatita sa riste o criza militara cu Rusia pentru a evita o alta criza de refugiati „la domiciliu” si pentru a preveni colapsul strategiei sale siriene. In acest sens, Ankara pariaza ca Moscova nu este pregatita pentru o astfel de criza si va incerca sa poarte discutii diplomatice inainte…