- Pandemia de Covid, creșterea prețurilor la alimente și combustibil și invazia Ucrainei de catre Rusia au dat o lovitura crunta oamenilor din intreaga lume, scrie The Guardian, trecand in revista masurile luate de Guverne.

- Criza energetica lovește puternic in bugetele consumatorilor. Pe fondul creșterii prețurilor la gaze și a creșterii costului vieții in general, multe gospodarii au devenit din ce in ce mai ingrijorate de facturile la energie. Gospodaria europeana medie va inregistra o creștere de aproximativ 7% a costului…

- Traian Avarvarei (www.b1tv.ro) Romania este in plina criza, iar mediul privat este marcat de controversatele masuri fiscale pe care le-a adoptat Guvernul, insa chiar și așa premierul Nicolae Ciuca, liderul PNL, a anunțat ca in ședința de joi va fi aprobata creșterea salariilor in sistemul public. „Pe…

- Criza globala a costului vietii impinge in saracie extrema inca 71 de milioane de oameni din cele mai sarace tari ale lumii, atentioneaza un nou raport publicat joi de Programul ONU pentru dezvoltare (PNUD), citat de Reuters.

- Criza globala a costului vietii impinge in saracie extrema alți 71 de milioane de oameni din cele mai sarace tari ale lumii, potrivit unui nou raport publicat joi de Programul ONU pentru dezvoltare (PNUD), citat de Reuters. Cresterea preturilor la bunuri esentiale inregistrata in acest an a lovit deja…

- Klaus Iohannis spune ca de vina pentru neincrederea romanilor in actuala clasa politica și lipsa de optimism sunt efecte ale crizelor care s-au suprapus, in ultimii ani: de la pandemia de SARS-COV-2, la razboiul din Ucraina și crizele energetice. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rolls-Royce va oferi 2.000 de lire sterline ca plata unica pentru 14.000 dintre angajatii sai din Marea Britanie, in cel mai recent semn al reactiei angajatorilor la criza costului vietii, conform Financial Times preluat de mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Intre 70.000 si 80.000 de persoane au protestat luni in centrul Bruxelles-ului, in cadrul unei greve indreptate impotriva cresterii costului vietii, a transmis agentia Belga, citand estimari ale politiei si ale sindicatelor.