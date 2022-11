Creşterea economiei Germaniei a depăşit estimările în trimestrul trei din 2022 Germania, cea mai mare economie europeana, a inregistrat o crestere peste asteptari in trimestrul trei din 2022, sprijinita de cheltuielile de consum. In termeni ajustati sezonier, PIB-ul Germaniei a crescut cu 0,4% in trimestrul trei din 2022, comparativ cu precedentele trei luni (cind s-a inregistrat un avans de 0,1%), arata datele finale publicate vineri de Oficiul federal de statistica (Des Citeste articolul mai departe pe noi.md…

