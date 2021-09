Primul ministru Florin Cițu anunta ca va propune in Consiliul Tripartit o crestere cu 8% a salariului minim de la 1 noiembrie sau 1 decembrie 2021. Premierul Florin Citu lanseaza ideea devansarii datei la care ar urma sa creasca valoarea salarului minim pe economie, el indicand, in acest sens, data de 1 noiembrie sau 1 decembrie, cand salariul minim ar putea creste cu opt procente. “Este o propunere pe care o am, ma gandesc sa facem o crestere de 8% de exemplu, dar sa fie de la 1 noiembrie sau de la 1 decembrie si atunci sa fim mai aproape de acea crestere de 10% pe care o propun cei de la sindicate.…