Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii au adoptat, decizional, proiectul care aproba ordonanta de urgenta 179/2022 pentru modificarea si completarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. Propunerea legislativa prevede ca pentru finantarea reabilitarii termice…

- Deputatii au adoptat, decizional, proiectul care aproba ordonanta de urgenta 179/2022 pentru modificarea si completarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr.18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte. Propunerea legislativa prevede ca pentru finantarea reabilitarii termice…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, astfel incat pentru finantarea reabilitarii termice a blocurilor sa fie folositi mai multi bani din fondurile…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, astfel incat pentru finantarea reabilitarii termice a blocurilor sa fie folositi mai multi bani din fondurile…

- Alocația complementara. Venituri luate in calcul Familiile cu resurse financiare limitate din Romania au acces la diverse soluții pentru a-și suplimenta veniturile, iar una dintre acestea este cunoscuta sub numele de alocație familiala complementara sau alocația pentru susținerea familiei. Alocația…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului pentru modificarea si completarea unor acte normative in scopul furnizarii de servicii publice electronice aferente inmatricularii vehiculelor in Romania. "Dezvoltarea unei platforme informatice in…

- Pana in 2019, cand un nou proiect legislativ era depus in Senat, in conformitate cu Legea 152/1998, tinerii romani aveau posibilitatea sa beneficieze de o locuința prin intermediul Agenției Naționale pentru Locuințe (ANL). De asemenea, intr-o anumita perioada, proprietarii de apartamente aveau opțiunea…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiect de lege privind aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului 38/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative in scopul furnizarii de servicii publice electronice aferente inmatricularii vehiculelor in Romania. Propunerea legislativa…