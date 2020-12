Stiri pe aceeasi tema

- Prefectura Suceava a transmis ca in cursul zilei de astazi, in spitalele din județ totalul persoanelor internate și diagnosticate cu Covid-19 este de 374, iar totalul persoanelor suspecte de infecție cu noul coronavirus este de 77. In județul Suceava, in ultimele 24 de ore au fost internate 27 persoane…

- Situatie controversata la spitalul din Targu Carbunesti. Un calugar care s-a infectat cu noul coronavirus, de la manastirea-focar Lainici, a fugit din unitatea spitaliceasca. Un calugar de la Manastirea Lainici a facut prapad in spitalul unde era internat. Acesta a spart un geam si a fugit. Dupa ce…

- REACȚIE… Conducerea Spitalului din Barlad și-a anunțat disponibilitatea de a primi in orice moment pacienți din spitalul suport Covid din Piatra Neamț, lovit aseara de o cumplita tragedie, in care și-au pierdut viața zece pacienți, aflați in secția de Terapie Intensiva. Imediat, dupa intervenția echipajelor…

- Medicul Virgil Musta ,de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, trage un semnal de alarma cu privire la locurile pentru pacienții de COVID-19, declarand ca sase persoane au decedat de duminica si pana luni, din cauza lipsei de locuri in Sectia de ATI.

- Silviu Huțanu, un cunoscut artist ieșean, lupta pentru viața lui in secția de Terapie Intensiva. Tanarul este in stare grava, iar medicii au anunțat familia și prietenii ca are nevoie urgenta de tratament cu plasma hiperimuna. Sute de prieteni ai artistului și-au rugat apropiații vindecați de COVID-19…

- Secțiile de Terapie Intensiva din unitațile sanitare buzoiene care trateaza pacienți confirmați cu COVID-19 sunt ocupate. Ingrijorator, spun medicii buzoieni, este ca formele grave de boala sunt din ce in ce mai prezente. La spitalul suport COVID-19 de la Ramnicu Sarat, toate cele șase paturi prevazute…

- Bilantul total al persoanelor confirmate in Romania cu noul coronavirus a ajuns, duminica, la 135.900 de cazuri, dupa ce in ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1.835 de noi imbolnaviri din doar 13.770 de teste efectuate. In acelasi timp sunt inregistrate 5.003 de decese, din care 56 in ultimele…

- SCENARIU ROȘU in Educația ieșeana! Un mare Colegiu din Iași iși blocheaza intreaga activitate, in urma cazurilor de COVID-19! Opt elevi de la Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu” sunt infectați cu noul coronavirus. Situația este, pana la acest moment, fara precedent in sistemul public de invațamant ieșean…