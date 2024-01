Stiri pe aceeasi tema

- Un copac din Peshawar, Pakistan, este "arestat" din 1899, cand un ofițer britanic a decis sa-i dea o lecție pentru ca s-a indepartat de el. De atunci, a ramas inlanțuit, scrie odditycentral.com.In urma cu 125 de ani, un ofițer britanic beat, pe nume James Squid, a efectuat una dintre cele mai ciudate…

- Sancțiuni noi pentru șoferi! Se schimba Codul Rutier și vine cu amenzi usturatoare pentru romani. O lege mai puțin cunoscuta este pe punctul de a fi aplicata, deși nu este deloc pe placul conducatorilor auto: risca amenzi daca stau cu motorul pornit in timp ce staționeaza. Amenzi daca stai cu mașina…

- Marea Britanie va furniza apararii ucrainene doua nave pentru a ajuta Kievul sa detecteze minele marine rusesti in Marea Neagra si sa-si relanseze exporturile pe cale maritima, a anuntat luni guvernul britanic, noteaza AFP, citat de Agerpres.Aceste vase "vor oferi Ucrainei capacitati vitale care…

- Rusia a angajat noi urmariri penale impotriva lui Aleksei Navalnii, a anuntat vineri opozantul care executa deja o pedeapsa de 19 ani de inchisoare, in timp ce Moscova isi inaspreste represiunea impotriva oricarei disidente de la inceputul ofensivei sale in Ucraina, relateaza France Presse. Carismatic…

- Vremea se mentine severa la Constanta. Un copac a cazut, azi, 26 noiembrie, pe bulevardul 1 Decembrie.Arborele a cazut pe o bancuta, care din pacare, s a si rupt. Din pacate, s a blocat si intrarea spre bloc. Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, 26 noiembrie, o atentionare Cod galben…

- Au mai ramas puțin peste trei luni pana la noul an 2024, ceea ce inseamna ca a sosit momentul sa aflam ce ne va aduce acesta. In primul rand, sub semnul carui totem va trece, care dintre cele patru elemente cosmice ne va guverna, la ce sa ne așteptam de la noile 366 – anul va fi bisect – de zile din…

- Jurnalista Sorina Matei susține, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca nu crede ca Mircea Geoana este pe primul loc la intenția de vot pentru Palatul Cotroceni, așa cum o arata ultimele sondaje. Cum motiveaza: „Nu cred ca Geoana este pe primul loc la intenția de vot la Președinție pentru ca: 1.…

- Presedintele Armeniei, Vahagn Haciaturian, a promulgat decizia Parlamentului de la Erevan privind ratificarea Statutului de la Roma al Curtii Penale Internationale (CPI), dupa scurte dezbateri pe marginea acestui proiect care a starnit mania Rusiei, aliatul traditional al Armeniei.