- Criminalul din Dolj, care și-a ucis cu sange rece soția, a fost gasit mort langa cadavrul femeii. Familia lui se pregatește sa ii preia trupul neinsuflețit de la morga și cu toții sunt indurerați. Au aparut și suspiciuni cu privire la presupusul motiv al gestului tragic. Iata ce s-a intamplat intre…

- In cea de a noua ediție, telespectatorii au putut observa cum s-a desfașurat proba hotaratoare a cuplurilor, proba care a ramas de-a dreptul memorabila pentru participanții care au dus o lupta grea cu unele dintre cele mai mari temeri. Iata ce momente de suspans au trait concurenții din nou la inalțime…

- Liderul social-democrat iesean a precizat ca functiile publice nu sunt acordate pe viata, ci e nevoie sa lucrezi in comunitate, dar si in partid.”Toti membrii PSD din filiala noastra trebuie sa inteleaga ca nu sunt pe viata in functiile publice, ca nominalizarile, candidaturile nu li se cuvin. Ci trebuie…

- Relația lor este una greu de ințeles. Cand toți credeau ca s-au impacat și ca lucrurile intre ei merg mai bine ca oricand, iata ca s-a produs, din nou, și ruptura. Bianca Dragușanu și Gabi Badalau nu mai formeaza un cuplu de ceva timp. Iata care este adevaratul motiv al rupturii dintre Bianca Dragușanu…

- Pe masura ce speranța oamenilor intr-o victorie rapida s-a stins și poveștile de groaza fac inconjurul caselor, unii ucraineni se ascund pentru a evita mobilizarea. Alții stau acasa și evita strazile unde polițiștii sau ofițerii militari inmaneaza notificari și ii duc la bazele militare.

- Barbatul in varsta de 45 de ani care și-a aruncat soția de etajul trei al unui unui bloc de locuințe din cartierul zalauan Porolissum in dimineața de 4 ianuarie, a avut in repetate randuri un comportament agresiv atat fața de femeia cu care s-a casatorit, cat și fața de fiicele sale. In anul 2020, pe…

- Un barbat de 33 de ani a recunoscut ca si-a ucis sotia si cei patru copii la Meaux, in apropiere de Paris, explicand ca "a auzit voci" care ii spuneau sa "faca rau", a declarat joi procurorul Jean-Baptiste Bladier, informeaza AFP citata de Agerpres.

- S-a aflat adevaratul motiv pentru care Andrea Compagno si Damjan Djokovic au lipsit de la duelul dintre Poli Iasi si FCSB, incheiat cu scorul de 1-3. Elias Charalambous a facut anuntul si a dezvaluit ca cei doi, alaturi de Valentin Cretu, au fost bolnavi. FCSB s-a distantat in fruntea clasamentului,…