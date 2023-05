In episodul 6, din data de 6 mai 2023, a emisiunii Te cunosc de undeva, sezonul 19, CRBL si Radu Tibulca s-au transformat in The Bangles și au interpretat celebra melodie „Walk like an egyptian”. Jurații nu au fost impresionați de momentul lor. Iata cum au fost jurizați cei doi artiști in aceasta seara!