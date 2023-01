Stiri pe aceeasi tema

- Reținerea de azi de catre DNA a fostului selecționer al naționalei de fotbal, Victor Pițurca, intr-un dosar privind livrare de maști de protecție COVID 19 neconforme unor spitale MApN, scoate la lumina relația speciala a lui Victor Pițurca cu premierul din perioada starii de urgența și alerta din perioada…

- Consultantul politic Cozmin Gușa susține ca reținerea lui Victor Pițurca de catre DNA poate fi citita in cheie politica. Gușa spune ca Pițurca a fost reținut pentru ca e prietenul lui Ludovic Orban. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Un sondaj CURS, realizat la nivel național in perioada 10 – 20 ianuarie, arata ca PSD creste, PNL bate pasul pe loc la 22%, AUR urca, iar USR continua sa coboare spre subsolul clasamentului. Forta Dreptei partidul fostului premier Ludovic Orban, condus in Arges de Adrian Miutescu si Emanuel Soare, se…

- „Rezerviștii folosesc acele secrete profesionale ca sa faca bani. Asta este abilitatea lor de baza. Nu sunt in stare sa faca strategii. Geberalul Dan Gheorghe l-a adus pe Florian Coldea la București și a regretat toata viața dupa aceea și sunt convins ca domnul Paunescu (n.r. George Constantin Paunescu)…

- Catalin Drula, presedinte USR, și Ludovic Orban, presedinte Forța Dreptei, au depus luni, 12 decembrie, la Parlament, moțiunea simpla impotriva ministrului PNL de Interne, Lucian Bode, intitulata „Romania umilita așteapta raspunsuri”. Și președintele Klaus Iohannis este, in viziunea celor doi lideri…

- Adunarea Generala a Acționarilor (AGA) din 2 decembrie a hotarat ca miercuri, 7 decembrie, administratorul societații B1 TV Channel S.R.L., Sorin Oancea, sa prezinte rezolvarea contestației ANAF, unde se aduc acuzații grave societații B1 TV Channel S.R.L., și plata dividentelor la zi.Agenția Naționala…

- In tinerețe, Catalin Botezatu a fost, de mai multe ori, la un pas sa-și ia viața. Creatorul de moda a incercat sa se sinucida, din cauza unor momente de slabiciune. In prezent, acesta regreta tentativele de suicid avute și a realizat ca „nu merita sa iți iei viața pentru nimeni și nimic in lumea asta”.…

- Catalin Botezatu e unul dintre cei mai cunoscuți creatori de moda din Romania. El e celebru și la nivel internațional. S-a mandrit intr-un interviu pentru Click ca imbraca vedetele din Romania, dar mai ales pe cele de la Hollywood. Intrebat cine e cel mai bine imbracata vedeta de la noi, Catalin Botezatu…