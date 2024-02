Lovitura financiară pentru care Sorana Cîrstea și-a mutat domiciliul în Emirate! 1,5 milioane de dolari a câștigat anul trecut din tenis Sorana Cirstea a pierdut meciul carierei sale la Turneul de la Dubai, iar victoria urma sa o poziționeze pe locul 15 WTA. Sportiva romana ce a terminat anul trecut pe locul 26 mondial, cu un caștig financiar de peste 1,5 milioane de dolari, a reușit insa o lovitura financiara ce o scutește de taxele din țara sa de origine. Carstea (33 ani) și-a mutat domiciliul in Emiratele Arabe Unite, unde persoanele fizice sunt scutite de taxe, bineințeles daca respecta anumite condiții de rezidența. Prin urmare cea mai buna jucatoare de tenis din Romania conform rezultatelor, pe 2023, iși declara veniturile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

