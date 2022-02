In județul Maramureș au fost imunizate, conform datelor primite de la Direcția de Sanatate Publica, in centrele de vaccinare, in perioada 31 ianuarie – 6 februarie a.c., 1.708 persoane, din care cu prima doza 252 persoane, cu a doua doza 424 persoane, iar cu a treia doza 1032 persoane. Datele oficiale ne arata ca pana in prezent au fost imunizate in județ, incepand cu data de 27 decembrie 2020, un numar de 344.288 persoane, din care cu prima doza 168.110 persoane, cu a doua doza 126.988 persoane, iar cu a treia doza 49.190 persoane. Cu vaccinul Pfizer-BioNTech au fost imunizate 283.029 persoane,…