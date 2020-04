Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul in Spania, tara cea mai afectata de epidemia de COVID-19 in afara de Italia, a ajuns astfel la 10.935 de decese, din care 932 in ultimele 24 de ore. Nu s-a atins totusi recordul de joi, cand autoritatile au comunicat un total de 950 de morti. Numarul total de cazuri de contaminare…

- Cea mai tanara victima a noului coornavirus in Europa este o adolescenta in varsta de 16 ani din Franța, care a murit dupa ce s-a infectat cu COVID-19, fara sa fi avut și alte probleme de sanatate, potrivit surorii ei.

- Pana astazi, 25 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 906 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 906 persoane confirmate pozitiv, 86 au fost declarate vindecate și externate (53 la Timișoara, 23 la București, 6 la Craiova, 2 la Constanța, unul la Cluj…

- Franta a anuntat in seara zilei de luni, 23 martie, 19.856 de cazuri confirmate de Covid-19, adica cu 3.176 in plus fata de duminica seara. 8.675 de persoane sunt in prezent spitalizate, adica 1.435 in plus fata de duminica.

- Epidemia de COVID-19 a provocat decesul a 450 de pacienti in Franta, dintre care 78 in ultimele 24 de ore. De asemenea, sunt spitalizati 5.226 de pacienti, dintre care aproape 1.300 in terapie intensiva, a anuntat vineri ministrul sanatatii din aceasta tara, Jerome Salomon, potrivit AFP."Jumatate…

- Cele doua persoane confirmate cu COVID-19, respectiv un barbat si o femeie, au revenit recent din Franta si au stat in autoizolare, informeaza Prefectura Covasna, potrivit Agerpres."In urma analizelor efectuate, pe baza probelor inaintate de Directia de Sanatate Publica Covasna, la nivelul…

- Medicul roman Radu Lupescu, specializat in anestezie și terapie intensiva, lucreaza la clinica Rhena din Strasbourg, intr-una dintre regiunile franceze lovite de epidemia de COVID-19 și se așteapta zilele acesta la un val mare de pacienți. Intr-un interviu pentru Libertatea, el explica de ce masurile…

- FOTO – Arhiva Potrivit unui comunicat transmis, luni, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS), doua persoane diagnosticate cu virusul COVID-19 (coronavirus) sunt internate, in continuare, la Cluj-Napoca si Timisoara, cu stare buna de sanatate, fara febra. In Romania, pana in prezent, trei persoane…