Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de cazuri confirmate a ajuns la 78.797, o progresie de 9,1- intr-o zi, in a doua tara cea mai indoliata din cauza Covid-19, care va inaspri regulile de izolare. "Aceste masuri vor reduce miscarea si mai mult a populatiei dar va reduce si riscul de infectare si ne va permite sa deblocam unitatile…

- Ziarul Unirea Zi neagra pentru Spania: Un nou record tragic cu 769 de decese intr-o singura zi, din cauza epidemiei de COVID-19 769 de decese a inregistrat Spania a inregistrat din cauza epidemiei de COVID-19 in ultimele 24 de ore, un nou record pentru aceasta tara, a comunicat vineri Ministerul Sanatatii,…

- Italia a fost lovita din nou, marți seara, de un bilanț devastator al epidemiei de coronavirus, dupa doua zile in care exista o usoara ameliorare. Au fost 743 de oameni care au murit in ultimele 24 de ore și 5.249 de cazuri noi confirmate de imbolnavire. Sambata, in cea mai neagra zi a sa, Italia inregistrase 793…

- Numarul total al cazurilor de infectare cu Covid-19, in Spania, este de 17.147, epidemia cauzand moarte a 767 de persoane. Potrivit El Pais, numarul cazurilor de contaminare cu noul coronavirus a crescut cu 25% fata de ziua de miercuri in Spania, care este in prezent a patra cea mai afectata…

- Autoritatile spaniole au anuntat joi ca bilantul deceselor cauzate de Covid-19 este de 86, iar numarul cazurilor de infectare a depasit 3.000. Prim-ministrul Pedro Sanchez a declarat intr-o conferinta de presa sustinuta la palatul Moncloa ca Executivul va acorda 2,8 miliarde de euro comunitatilor autonome,…

- In detaliu, in Italia au fost inregistrate 12.462 de cazuri, dintre care 2.313 de noi cazuri de contaminare intr-un interval de 24 de ore, si 827 de decese in total, in Spania s-au inregistrat 2.128 cazuri (506 noi cazuri) si 47 de decese, in Franta 1.784 cazuri (178 noi cazuri) si 33 de decese, in…

- Statistici sumbre! 168 de persoane au murit intr-o singura zi din cauza Covid-19 in Italia, anunța autoritațile. Țara este in carantina, iar conform datelor oficiale, acesta este cel mai mare numar de decese inregistrat in 24 de ore de la izbucnirea epidemiei in Italia.168 de persoane infectate…

- Italia a devenit duminica tara cea mai afectata de epidemia de coronavirus dupa China, potrivit unei noi numaratori efectuate de AFP plecand de la cifre oficiale, anunța AGERPRES.Italia a inregistrat de la inceputul epidemiei 7.375 de cazuri de Covid-19, dintre care 366 de decese. China se…