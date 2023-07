Stiri pe aceeasi tema

- Azil ilegal in Teleorman - 17 persoane in varsta, cu handicap, au fost gasite intr-un imobil. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au descoperit ca imobilul funcționa sub forma unei pensiuni și gazduia 17 persoane in varsta și cu handicap. Proprietara imobilului, o femeie in varsta de 47 de ani…

- Un barbat care detine trei azile de batrani in Eforie Nord a incercat sa-și dea foc joi, 13 iulie, in fața Primariei Constanta. Acțiunea sa a venit dupa ce, in urma cu o zi, polițiștii constanțeni au descins la camine pentru ca nu aveau autorizatie de functionare, potrivit News.ro.Potrivit unui comunicat…

- O femeie din Bistrița a a fost reținuta pentru evaziune fiscala, dupa ce, timp de 10 ani, a obținut venituri din inchirierea unor spații de birouri, care in cea mai mare parte nu au fost declarate la Fisc. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Bistrița-Nasaud, sub…

- Vindea vopsea contrafacuta, acum, barbatul este cercetat de polițiști sub aspectul savarșirii infracțiunii de punere in circulație a unui produs purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata. Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea…

- Controale ale polițiștilor de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, in Timiș. Oamenii legii au facut verificari la mai multe firme care foloseau software fara licența. In trei dintre cazuri au fost deschise dosare penale.

- Percheziții ale polițiștilor la un cabinet medical, un sediu al DSP Timiș și la Primaria Ohaba Lunga, in Timiș. Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice au descoperit ca un medic de familie era angajat atat la cabinetul medical, cat și la primarie, de unde primea salariu…

- Piața din Bucecea, rascolita de polițiștii de la Economic La data de 4 mai 2023, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Bucecea, impreuna cu cei ai Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice și Secției de Poliție Rurala nr. 5 Mihaileni au acționat pentru prevenirea și combaterea comerțului…