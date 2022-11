Cateva sute de blocuri din sectoarele 4, 5 și 6 ale Capitalei au ramas fara apa calda și caldura din cauza unor noi avarii, dar și a unor „lucrari de reintregire a rețelei primare”, a anunțat luni compania municipala Termoenergetica București. Au loc lucrari in urmatoarele puncte: Conducta Magistralei DN 700 in zona Caii Ferentari […] The post Coșmarul continua in București: sute de blocuri din sectoarele 4, 5 și 6, fara apa calda și caldura din cauza unor noi avarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .