Deputata Cosette Chichirau, copresedinte al USR PLUS Iasi, afirma ca Alianta va vota in plenul Consiliului Local "orice proiect bun pentru ieseni, indiferent de la cine vine", mentionand totodata ca nu are nevoie de aliante. "Raspunsul meu, in cazul in care nu s-a inteles, este foarte clar: USR PLUS voteaza orice proiect bun pentru ieseni, indiferent de la cine vine. Nu avem nevoie de aliante, acorduri si intelegeri de culise ca sa votam proiectele bune. Dar nu vom fi niciodata complicii lui Mihai Chirica! Nu vom fi nici masinaria lui de vot si nici marionetele mafiei imobiliare din Iasi", a scris…