- Consilierul local liberal Dan Diaconu acuza actuala conducere administrativa a Timișoarei de nepasare in proiectul de reabilitare a fostei Clinici de Dermatologie, o cladire care ar fi trebuit sa devina un centrul cultural. In schimb, cladirea nu a fost reabilitata și a stat și doua ierni fara acoperiș,…

- Primarul Dumbravitei, Horia Bugarin (USR), afirma ca interesele imobiliare stau la baza trecerii fostului primar Victor Malac si al unui consilier local de la PSD la PNL. Bugarin afirma ca timp de trei ani a blocat interese imobiliare pentru ca Dumbravita sa nu devina uin nou Giroc. Saptamana trecuta,…

- Activitate intensa pe șantierul Centurii Sud, de ocolire a Timișoarei. Peste 320 de muncitori s-au aflat saptamana aceasta pe șantier. La partea de drum se lucreaza 24 de ore din 24, in doua schimburi, iar la partea de structuri se lucreaza cat timp permite lumina naturala. Zilele acestea s-a lucrat…

- Schimbarea brusca a vremii a scos echipele societații care se ocupa de deszapezire pe teren. Acestea efectueaza operațiuni pentru a preveni formarea poleiului și a evita ingreunarea traficului rutier, in condițiile in care temperaturile au scazut semnificativ și se inregistreaza precipitații sub forma…

- Consiliul Județean Timiș intampina dificultați in reabilitarea uneia dintre ultimele bucați din centura alternativa de ocolire a Timișoarei, formata din drumuri județene, pe care o realizeaza de cațiva ani. Pentru porțiunea dintre Moșnița Veche și Giroc institutia fost nevoita sa lanseze o noua licitație…

- Firma contractata pentru realizarea Registrului Verde a finalizat platforma digitala, iar spațiile verzi de mari dimensiuni sunt introduse in baza de date. Astfel, Parcul Botanic a fost introdus complet in platforma, cu peste 2.000 de arbori ai sai. Cei mai batrani arbori din Parcul Botanic sunt platanii,…

- Președintele interimar al Camerei Deputaților, Alfred Simonis, a precizat, marți, ca regreta limbajul folosit cu o zi inainte, dupa ce a fost provocat de liderul AUR, George Simion. De altfel, Alianțe solicita acum demiterea lui Simonis din funcția deținuta.

- Penultima etapa a turului campionatului primului eșalon masculin s-a incheiat cu trei partide disputate duminica. Surpriza rundei s-a produs la Timișoara, unde Poli a invins-o pe CSM București cu un gol la vinclu al veteranului Marius Sadoveac. In celelalte doua jocuri, nou promovatele CSM Sighișoara…