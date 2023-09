Corteva raporteaza rezultatele din al doilea trimestru și primul semestru din 2023 și actualizeaza previziunile privind vanzarile nete și profitul pe intregul an: Performanța foarte buna a segmentului de semințe a compensat considerabil efectele negative ale portofoliului de produse pentru protecția plantelor in S1; Estimarile pentru intregul an3 indica o creștere continua a veniturilor, a EBITDA operațional1 și a marjei contribuției1; Execuție buna, in curs de realizare a obiectivelor de creștere financiara pentru 2025; Dividende majorate cu 7% pe o baza anualizata, incepand cu al treilea trimestru.…