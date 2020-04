Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale a informat despre inregistrarea unui nou deces din cauza infecției COVID-19.Este vorba despre o femeie, de 60 ani, din Ștefan Voda, internata in cadrul Spitalului Raional Caușeni.

- RESITA – Inainte sa moara, femeia a spus ca a intrat in contact cu un suspect de COViD, inca neconfirmat. Familia se astepta ca femeia sa isi revina, sa i se faca operatie, insa dupa doua ore a murit. Spitalul Judetean Resita a prezentat presei punctul de vedere al institutiei! In cursul serii de miercuri,…

- MSMPS informeaza despre inregistrarea unui deces de COVID-19, pe parcursul nopții. Este vorba de un barbat, de 79 ani, din Orhei.Pacientul a fost transferat la 8 aprilie in stare grava la Spitalul Clinic Republican.In total, in Republica Moldova sunt inregistrate 28 decese.

- Alte doua persoane au murit pe parcursul zilei de luni, 6 aprilie, de COVID-19. Intr-un caz este vorba despre un tanar de 30 de ani, din Chisinau, care mai suferea si de diabet zaharat. Acesta a fost internat la spital deja fiind in stare grava. In alt caz este vorba despre un barbat in varsta de 70…

- Inca doua persoane au murit de COVID-19 in Republica Moldova. Este vorba despre un barbat de 41 de ani, care a decedat la Institutul de Medicina Urgenta, fiind internat in stare grava cu pneumonie bilaterala. De asemenea, barbatul suferea de hipertensiune, diabet zaharat de gradul doi si boala renala…

- Un bebelus de sase saptamani, din Conneticut, SUA, a murit de COVID 19 si se crede ca este cea mai tanara victima a noului coronavirus din lume. Acesta a fost dus de urgenta la spital saptamana trecuta, in stare de inconstienta, dar nu a putut fi resuscitat. Moartea sa a fost anuntata miercuri…

- Un medic pensionar din Republica Moldova, infectat cu COVID-19, a murit in aceasta noapte. Anunțul a fost facut de ministrul moldovean al Sanatații, Viorica Dumbraveanu. Este al doilea deces provocat de pandemia cu noul coronavirus in Republica Moldova."Cu regret, astazi a decedat inca o pacienta. Este…

- Elham Sheikhi, 23 de ani, care facea parte din nationala de futsal a Iranului, era spitalizata de zece zile. Primul fotbalist cu CORONAVIRUS. Un jurnalist a contactat si el Covid-19 In Iran s-au inregistrat 245 de cazuri de infectare cu coronavirus si 26 de decese. In total,…