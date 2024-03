Stiri pe aceeasi tema

- "Vom invinge", a proclamat presedintele ucrainean Volodimir Zelenski in ziua marcarii a doi ani de la inceputul invaziei ruse din tara sa, intr-un video difuzat sambata de presedintie, potrivit AFP, noteaza Agerpres. "Luptam pentru asta. De 730 de zile din viata noastra. Si vom invinge, in cea mai…

- Inca o viața a fost salvata datorita transplantului hepatic la Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” (SCR). Este vorba despre o pacienta de 50 de ani, care ”s-a nascut a doua oara”, avind un dublu transplant de ficat. Femeia a fost diagnosticata cu ciroza hepatica in stadiu terminal, iar transplantul…

- In țara in care 5% din populație are dizabilitate, un tanar din Oradea documenteaza viața sa de zi cu zi in scaun cu rotile și o publica pe TikTok in speranța ca așa va da speranța și altora și va impinge autoritațile sa faca mai mult pentru accesibilizare. In urma cu cinci ani, in urma unui accident…

- Vlad Iacob a fost invitat in aceasta dimineața la GSP LIVE, iar fostul administrator special de la Dinamo a vorbit despre o declarație pe care Ovidiu Burca (43 de ani) a interpretat-o drept un atac la viața lui personala. In luna august a anului trecut, Vlad Iacob a vorbit despre relația de prietenie…

- Continue reading Durerea de genunchi poate indica prezența unor afecțiuni grave, chiar și la persoanele tinere. Vezi care este cea mai rapida metoda prin care poți afla un diagnostic precis at Info real.

- Primul transplant hepatic din acest an a avut loc la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. Un barbat de 40 de ani fost salvat chiar de catre fratele sau mai mic, care i-a devenit donator.

- Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” anunța ca pacienta operata recent in cadrul instituției de catre chirurgii din țara de comun cu profesorii din Kiev se simte bine și urmeaza a fi externata la domiciliu. Femeia povestește ca se recupereaza rapid și nu mai are dureri. ”In 2020 prima data…

- Tradiționala expoziție de brazi are loc și in acest an la Spitalul Clinic Republican ”Timofei Moșneaga” (SCR). Pomii de Craciun și alte simboluri ale sarbatorilor de iarna au fost confecționate manual cu migala și pasiune de catre doctorii și asistentele medicale din spital, noteaza Noi.md. Atmosfera…