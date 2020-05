Stiri pe aceeasi tema

- Guverne, filantropi, sefi de companii si celebritati sunt invitati sa participe la o colecta mondiala de fonduri ce va fi organizata luni la Bruxelles pentru descoperirea unui vaccin si tratamente impotriva infectarii cu noul coronavirus, potrivit AFP.Organizatoare a acestui "maraton online",…

- Inca opt romani infectati cu noul coronavirus au murit in strainatate - doi in Italia, cinci in Marea Britanie si unul in Suedia -, iar numarul celor testati pozitiv cu COVID-19 este 651, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Potrivit GCS, din cei 651 de cetateni romani confirmati ca fiind…

- Comisia Europeana a aprobat, sambata, trei programe de asistenta propuse de Franta in contextul epidemiei de coronavirus, urmand a fi alocate 300 de miliarde de euro destinate stimularii economiei franceze, anunța MEDIAFAX.Comisia Europeana a comunicat sambata ca a admis trei planuri de asistenta…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a anuntat joir ca Parlamentul European va organiza saptamana viitoare o sesiune penara extraordinara in care se va aproba prin vo masurile propuse de Comisia Europeana privind criza de coronavirus. Totodata, intrucat mai multi europarlamentari nu se vor putea…

- Oameni de stiinta canadieni au izolat agentul responsabil de coronavirus, in cadrul eforturilor pentru obtinerea unui vaccin. Pe de alta parte, un laborator din Germania spera sa obtina rapid un vaccin in doze mici.

- Comisia Europeana este pregatita sa ia in considerare masuri de compensare a companiilor afectate de epidemia de coronavirus (Covid-19) si, de asemenea, este foarte probabil sa acorde un sprijin suplimentar Italiei, transmite Reuters. "Comisia Europeana este aici pentru a discuta posibilele…

- Toate statele vecine Italiei s-au angajat ca nu-si vor inchide frontierele cu aceasta tara ca urmare a temerilor privind epidemia cu noul coronavirus, conform unei declaratii comune semnate marti la Roma de ministrii sanatatii din aceste tari, relateaza AFP si DPA. ''Dorim sa fim foarte clari…

- Comisia Europeana a anunțat, astazi, ca va acorda o finanțare de 90 de milioane de euro pentru gasirea unui vaccin impotriva coronavirus. Finanțarea totala a Comisiei Europene pentru prevenirea raspandirii virusului la nivel global se ridica la 232 de milioane de euro.