Coronavirus Marea Britanie: De ce e contestată carantina instituită de guvern Începând de luni, 8 iunie, de la miezul nopții, calatorii care ajung în Marea Britanie trebuie sa fie obligați la doua saptamâni de izolare, în încercarea de a lupta împotriva pandemiei coronavirusului, care a ucis deja peste 40.000 de oameni în Marea Britanie. Ministrul de Interne, Priti Patel, a facut anunțul pe 22 mai, potrivit Le Figaro, citat de Rador.



"Pe masura ce lumea începe sa iasa din ceea ce speram ca este cel mai rau moment al pandemiei coronavirusului, trebuie sa privim spre viitor și sa protejam publicul britanic… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe anunța revenirea in țara a 277 de cetațeni romani aflați in Republica Franceza și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Repatrierea s-a facut cu doua curse aeriene speciale operate de compania Tarom, se precizeaza in comunicatul MAE.

- Guvernul de la Londra instituie, incepand cu data de 8 iunie, carantina obligatorie la domiciliu (autoizolare) pentru o perioada de 14 zile, pentru aproape toate persoanele venite in Regatul Unit dintr-o calatorie internationala, masura adoptata pentru prevenirea unor noi cazuri de COVID-19, a anuntat…

- Guvernul francez a anunțat ca „regreta” decizia Marii Britanii de a introduce carantina obligatorie pentru toți calatorii care vor sosi în țara, informând ca urmeaza sa impuna masuri reciproce, relateaza The Local.„Am luat nota de decizia guvernului britanic și…

- Oficialii de la Londra nu cred ca vacanțele peste hotare vor fi posibile vara aceasta, scrie Reuters.Ministrul britanic al Sanatații, Matt Hancock, le-a dat o veste proasta cetațenilor care sperau sa plece in aceasta vara intr-o vacanța peste granița.Intrebat la ITV daca oamenii ar trebui sa accepte…

- Ryanair a anuntat ca, de la 1 iulie, va opera 1.000 de zboruri pe zi, insa masurile de siguranta vor fi extrem de stricte. Cel mai mare operator low-cost din Europa anunta ca pasagerii vor trebui sa ceara voie pentru a folosi toaleta, informeaza The Guardian! De asemenea, acestia…

- Liderii G7 au condamnat decizia președintelui SUA de a retrage finanțarea Organizației Mondiale a Sanatații in plina pandemie de coronavirus, scrie The Guardian. Summitul virtual de joi, 16 aprilie, a fost unul tensionat, in care Donald Trump a fost izolat de restul grupului.SUA sunt principalul finanțator…

- “Din pacate, un baiat de 13 ani care a fost depistat pozitiv pentru COVID-19 a murit, iar gandurile și condoleanțele noastre sunt cu familia in acest moment”, a declarat un purtator de cuvant al spitalului londonez, potrivit mediafax.ro. Citeste si: Un tanar de 25 de ani infectat cu coronavirus,…

- Cu cele 393 de decese anuntate marti dupa-amiaza, numarul total al mortilor cauzate de COVID-19 in Regatul Unit a ajuns la 1.808. Intre cele 367 de decese din Anglia s-a raportat si al unui tanar de 19 ani, despre care nu se stie sa fi avut alte probleme medicale. Citeste si Strigatul disperat…