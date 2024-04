Stiri pe aceeasi tema

- De la vorbe la fapte? Emmanuel Macron o repeta in mod regulat: Franța trebuie sa treaca la o "economie de razboi" pentru a sprijini Ucraina. Ministrul francez al Forțelor Armate, Sebastien Lecornu, a declarat marți ca este pregatit sa rechiziționeze "personal, stocuri sau instrumente de producție",…

- Consiliul de Securitate al Franței a decis ridicarea alertei teroriste la nivel maxim, dupa masacrul din Moscova, a anunțat duminica seara, premierul Gabriel Attal, intr-o postare pe platforma X.

- Poliția a sporit masurile de securitate la obiectivele evreiești din Zurich, in urma unui atac grav cu arma alba impotriva unui barbat evreu ortodox care a avut loc noaptea trecuta in centrul capitalei elvetiene, relateaza Reuters citat de Rador Radio Romania. Poliția a anuntat, de asemenea, ca a…

- Franta a format circa 10.000 de militari ucraineni de la inceputul invaziei ruse asupra Ucrainei, a anuntat joi Ministerul Apararii francez, informeaza AFP. Aceste cursuri de instruire, asigurate "fie in Franta, fie in Polonia", s-au concentrat pe manuirea unor echipamente particulare, precum tunurile…

- Franta a declarat ca va face presiuni in aceasta saptamana pentru a obtine relaxarea unor reglementari in materie de mediu ale Uniunii Europene referitoare la terenurile agricole in parloaga, in timp ce masinile agricole blocau luni principalele autostrazi la iesirea din Paris, iar protestele fermierilor…

- Guvernul francez a renuntat vineri la planurile de a reduce treptat subventiile de stat pentru motorina destinata agriculturii si a promis o reducere a birocratiei si o relaxare a reglementarilor in materie de mediu, dar organizatiile de fermieri au spus ca nu este suficient si au promis ca vor intensifica…

- Agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei și situația de securitate din regiunea Marii Negre, au fost principalele teme ale intrevederii pe care ministrul afacerilor externe Luminița Odobescu a avut-o luni, la Bruxelles, cu secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, conform mediafax.Ministrul de externe…

- Franța nu a participat la atacurile conduse de SUA asupra rebelilor Houthi pentru a evita o escaladare a conflictului, informeaza Rador Radio Romania.Franța nu a luat parte la atacurile conduse de SUA impotriva rebelilor Houthi susținuți de Iran pentru ca "vrea sa evite o escaladare regionala", a…