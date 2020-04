Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor confirmate de COVID-19 a ajuns miercuri in Danemarca la 3.107, iar cel al deceselor la 104, dintre care 14 consemnate de la precedenta raportare, a anuntat miercuri Institutul danez de serologie (SSI), transmite Xinhua. Printre cei infectati se afla 224 de angajati ai statului, majoritatea…

- Cercetatori israelieni au dezvoltat un model matematic vizand repornirea economiei nationale dupa criza legata de coronavirus, a anuntat marti Institutul de Stiinta Weizmann (WIS) din centrul Israelului, relateaza marti agentia Xinhua, potrivit AGERPRES.Modelul se bazeaza pe o inchidere intermitenta…

- Astazi se inregistreaza primul caz de infectare cu noul coronavirus in judetul Prahova. Este vorba despre un barbat in varsta de 26 de ani, sosit ieri din Italia si tinut in carantina in locatia de la Busteni. Testul de depistare a infectiei cu noul coronavirus a iesit pozitiv, astazi, fiind transportat…

- In urma cu puțin timp, oficialii Prefecturii Buzau au anunțat ca rezultatele analizelor efectuate la Institutul ”Matei Bals” din Bucuresti pentru cei 3 contacți direcți cu femeia infectata cu Coronavirus sunt negative. Aceștia vor ramane izolați la domiciliu timp de 14 zile.

- Primul roman depistat cu coronavirus, din Gorj, nu mai este infectat cu Covid-19. Testul facut astazi a ieși negativ. Totuși, procedura va fi repetata zilele urmatoare, iar daca rezultatul va fi la fel negativ, tanarul va fi externat de la Institutul "Matei Balș".

- Probele trimise de Directia de Sanatate Publica Buzau la Institutul ”Matei Bals” din Bucuresti arata ca femeia izolata in centrul de carantina Arbanasi nu este infectata cu coronavirus. Buzoianca va ramane in continuare in tabara transformata in centru de izolare, pana la epuizarea celor 14 zile de…

- O echipa de cercetatori chinezi a descoperit ca un medicament antimalaric poate inhiba eficient infectia cu noul coronavirus in vitro, informeaza miercuri agentia Xinhua. Oamenii de stiinta de la Institutul de Virusologie Wuhan, din cadrul Academiei Chineze de Stiinte si de la Institutul de Farmacologie…